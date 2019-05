Emilia Clarke temeva di essere licenziata dal Trono di Spade

Colpita da un primo aneurisma a soli ventiquattro anni, in un'intervista Emilia Clarke parla delle prove di resistenza a cui si è sottoposta durante le riprese delle stagioni successive de Il Trono di Spade La voglia di non abbandonare il personaggio di Daenerys e l'aiuto degli altri membri del cast le hanno permesso di continuare.

Emilia Clarke, volto noto della serie tv cult di HBO, di cui si è da poco conclusa l'ottava e ultima stagione (trovate la recensione della puntata finale di Game of Thrones su Everyeye.it), è ritornata a parlare dei due aneurismi che l'hanno colpita, il primo nel 2011 mentre stava registrando la prima stagione, e un secondo soltanto due anni dopo.

In un'intervista per il The New Yorker, l'attrice trentaduenne ha affermato che durante quei momenti difficili non voleva che la gente pensasse che fosse troppo debole per farcela, e quindi si è impegnata anche per dimostrare che aveva la forza per superare quella situazione. Ovviamente non è stato facile riprendersi da un evento del genere, e nei primi anni dopo le emorragie celebrali ha temuto di non riuscire a tornare a essere come prima, e di rischiare anche di non poter più interpretare il ruolo di Daenerys Targaryen.

Soprattutto nelle scene con una temperatura molto alta l'attrice ha creduto di svenire, se non addirittura di morire. Ma ha preferito continuare, senza dire nulla ai membri della troupe, i quali però proprio come in una famiglia l'hanno sempre incoraggiata e aiutata a superare i suoi limiti e le sue paure. Inoltre, la Clarke ha aggiunto che queste prove di resistenza l'hanno aiutata a entrare ancora di più in empatia con il suo personaggio.