Emilia Clarke in vacanza a Positano: la star di Game of Thrones conquistata dall'Italia

Se siete appassionati di Game of Thrones e vivete in Campania, in questi giorni potreste avvistare una delle celebrità più apprezzate al mondo. Stiamo parlando della Madre dei Draghi, Khaleesi, Daenerys... sì, insomma, Emilia Clarke.

La simpatica attrice, famosa anche per i ruoli di Qi'ra in Solo: A Star Wars Story e di Louisa in Io prima di te, ha scelto di passare le vacanze a Positano, una meta turistica d'eccellenza per chi decide di visitare la Costiera Amalfitana e la provincia di Salerno, con panorami mozzafiato e locali caratteristici.

Tra una sfilata di moda e un'apparizione nei talk show più famosi al mondo, l'attrice ha quindi deciso di prendersi una pausa e godersi il clima estivo come si deve, con un bagno al mare in compagnia di un gruppo di amici, e già si discute sulla relazione che potrebbe legarla ad uno di essi.

Clarke sembra sempre molto attenta a rispettare le norme di sicurezza e nei locali pubblici sfoggia la sua mascherina nera, dietro la quale si può scorgere sempre il sorriso che la contraddistingue. Si era già fatta conoscere per la sua cordialità e per la sua spontaneità, e stavolta non ha fatto eccezione: ha accettato di farsi fotografare insieme allo chef del ristorante Max, uno dei punti in cui ha potuto gustare le prelibatezze meridionali.

Avete già prenotato le vacanze in Campania? Beh, potrebbe essere il momento giusto per farlo. La star ha voluto rendere omaggio agli operatori sanitari che l'hanno aiutata quando è stata colpita da un'emorragia cerebrale. A quanto pare la sua generosità si è fatta sentire anche sul set, stando alle parole di Nathalie Emmanuel.