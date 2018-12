Emilia Jones tra le new entry nel cast della serie Locke & Key

Tre giovani attori sono entrati a far parte del cast della serie Netflix, Locke & Key: si tratta di Emilia Jones, Jackson Robert Scott e Connor Jessup. Secondo Deadline, Jessup e Jones saranno fratello e sorella, Tyler e Kinsey Locke. I due si uniranno al giovanissimo Jackson Robert Scott, che vestirà i panni del fratello minore, Bode.

Basato sul fumetto di Joe Hill, Locke & Key segue le vicende dei fratelli Locke, costretti a trasferirsi nella casa dei loro antenati in Massachusetts in seguito all'omicidio del padre. I tre scoprono che la residenza ha delle chiavi magiche, grazie alle quali possono ottenere poteri incredibili. Sulla loro strada si presenta un demone, desideroso di entrare in possesso di tali straordinarie capacità e disposto a tutto pur di ottenerle.

Locke & Key è stata confermata a luglio ed è entrata in produzione con dieci episodi, scritti da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill.

Coinvolto nel progetto in quanto produttore esecutivo anche Andy Muschietti, regista di IT, insieme a Barbara Muschietti.

Emilia Jones recentemente ha recitato da protagonista nell'horror La casa delle bambole - Ghostland, mentre Connor Jessup è noto per aver partecipato a serie tv come American Crime e Falling Skies.

Jackson Robert Scott ha interpretato ha interpretato il piccolo e sfortunato Georgie in IT di Andy Muschietti, che vedrà il secondo capitolo arrivare nei cinema nel 2019.