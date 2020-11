Emilio Fede: 'Vorrei insegnare ai ragazzi la differenza tra bene e male'

Emilio Fede intervenuto nelle scorse ore a La Confessione, il programma di canale Nove condotto da Peter Gomez, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita e soprattutto della sua ormai nota condanna per favoreggiamento e tentata induzione alla prostituzione.

L'ex direttore del Tg1 e del Tg4 ha rivelato di essere pronto a redimersi dai propri errori, aiutando i giovani in difficoltà: "Cosa farò ora che sono in affidamento in prova ai servizi sociali? Ho chiesto di poter andare in un istituto di ragazzi ai quali insegnare la differenza tra bene e male".

Queste parole hanno sconvolto il conduttore che ha incalzato Fede dicendo: "Ma lei seriamente se la sente di dire ai ragazzi cosa è il bene e cosa è il male? Lei ne ha combinate un po' di tutti i colori! Ma lei è proprio sicuro di poter svolgere un ruolo del genere?".

La replica del giornalista è estremamente chiara: "Si, me la sento benissimo, sono stato ragazzo anch'io, sono stato birichino anch'io...sono andato a giocare a Montecarlo, insomma ho fatto delle birichinate ma posso dire ai ragazzi cosa è ben e cosa è male".

Emilio Fede fu il primo giornalista dell'allora Finvest e apparve in tv annunciando lo scoppio della Guerra del Golfo. Nelle scorse settimane molto scalpore avevano destato anche le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona a Non è l'Arena. Il noto paparazzo aveva rivelato di temere per la propria vita.