Detto Fatto, Emily Angelillo svela un retroscena sul tutorial che ha fatto scalpore

Emily Angelillo, la pole dancer salita alla ribalta per il tutorial sessista di Detto Fatto che ha fatto infuriare il web, ha rivelato nel corso di un'intervista alcuni retroscena sulla sua esperienza su Rai 2.

La ballerina che abbiamo visto sia su La sai l'ultima che a Colorado ha detto: "Non si trattava di un tutorial. Era solo un copione che mi hanno proposto dei professionisti che lavorano nella tivù di Stato. Mi hanno chiamato dalla Rai, mi hanno detto signora Angelillo, ballerina e coreografa, c'è un copione ironico per lei. Non voleva essere nulla di serio. Voleva far divertire. Tra l'altro in America corsi su questo genere di cose si fanno sul serio".

Insomma la responsabilità di quello che è successo non sarebbe in alcun modo dell'Angelillo che sarebbe stata solo un'interprete di un copione già scritto. Sul contesto del supermercato definito da alcuni improprio, la pole dancer ha poi aggiunto: "Volevamo far ridere un po'. No è detto che una debba andare a fare la spesa con i tacchi. Uno ci può andare anche in ciabatte. Mi hanno massacrata: insulti, calunnie. Sono andata fuori di testa, solo adesso mi sono ripresa e voglio dire a tutti chi sono davvero".

Intanto il futuro di Detto Fatto è piuttosto incerto, la Rai ha infatti deciso di sospendere il programma di Bianca Guaccero per un po'.