Emily Bett Rickards, che fine ha fatto l'attrice di Arrow? Ecco a cosa lavora Felicity

Emily Bett Rickards è un'attrice canadese conosciuta per il suo ruolo di Felicity Smoak nella serie Arrow. Ha anche ripreso il ruolo negli spettacoli dell'Arrowverse The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl e ha doppiato il personaggio nella serie web animata Vixen.

Arrow è stato il primo vero ruolo di attrice avuto in televisione. Inizialmente il suo personaggio doveva essere una guest star in un solo episodio, ma grazie alla reazione positiva del suo co-protagonista, il leader dello spettacolo Stephen Amell, dall'esecutivo della Warner Brothers Peter Roth e dai giornalisti, Rickards è diventata una star ricorrente per il resto della serie nonché comparsa in altre serie dell'Arrowverse.

Sempre nel 2012 Emily ha preso parte ha ben tre film e cortometraggi quali Bacon and Eggs, Flicka: Country Pride e Random Acts of Romance. Nel 2017 ha recitato al fianco di Jana Winternitz e Matthew Glave nel film diretto da Michael Gallagher Funny Story. Nel maggio 2019, Rickards si è unita al cast del film indipendente We Need to Talk, con James Maslow, scritto e diretto da Todd Wolfe. La produzione è stata girata nella zona di Greater Philadelphia e le riprese si sono svolte per un mese a giugno e luglio dello stesso anno. Il film è stato presentato in anteprima al FirstGlance Film Festival di Philadelphia, nel novembre 2020 e Rickards è stata anche nominata nella categoria Miglior attrice.

Emily Bett Rickards è famosa anche per essere un'abili scrittrice e narratrice di audiolibri. Inoltre nel febbraio 2019, la Vancouver Film School ha annunciato la "Emily Bett Rickards Acting Scholarship", una partnership tra la scuola e Rickards, per finanziare una borsa di studio completa per entrambi i programmi di recitazione della scuola, oltre a un finanziamento parziale aggiuntivo di 250.000 dollari per altri studenti.

Nel frattempo la produzione di Superman & Lois sta procedendo con nuove foto dal set mentre un nuovo teaser di Batwoman è stato rilasciato con Javicia Leslie che prenderà il posto di Ruby Rose. Infine, ecco quanto ha guadagnato Emily Bett Rickards in Arrow.