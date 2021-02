Emily Bett Rickards, ecco quanto ha guadagnato la star di Felicity in Arrow

Emily Bett Rickards è un'attrice canadese che nella sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli secondari in diversi film e serie tv, ma è certamente meglio conosciuta per il ruolo di Felicity Smoak nella serie TV Arrow.

Nel 2013 ha interpretato Fourty nella serie TV Soldiers of the Apocalypse e ha anche interpretato il ruolo di Smoak nella serie televisiva Arrow: Blood Rush nel 2013, nella serie TV The Flash dal 2014 al 2015 e miniserie TV d'animazione Vixen nel 2015. Ha anche recitato nei film Random Acts of Romance, Dakota's Summer e Brooklyn. Rickards è stata nominata per tre Leo Awards, un TV Guide Award e un Teen Choice Award.

Il suo patrimonio netto si attesta intorno ai 2 milioni di dollari. Non è chiaro quanto abbia guadagnato in Arrow, ma avendo preso parte a ben 156 episodi è molto probabile che la maggior parte del suo patrimonio provenga proprio da questa serie televisiva.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Felicity Megan Smoak è la figlia di Noah Kuttler e Donna Smoak, la vedova del defunto Oliver Queen, la madre di Mia Queen e la matrigna di William Clayton. abilissima nell'uso della tecnologia, specialmente nel campo dell'informatica, ed è anche un ex membro del Team Arrow, l'ex CEO di Palmer Technologies e il fondatore / CEO di Smoak Technologies.

Felicity ha continuato a lavorare con il Team Arrow, usando il nome in codice Overwatch, fino a quando lei e Oliver non si sono lasciati. In seguito è stata presente quando la sua compagna di squadra e amica intima Laurel Lance, conosciuta come il vigilante Black Canary, è morta dopo uno scontro con Darhk. Dopo la morte di Laurel, Felicity ha ripreso le sue attività come membro del Team Arrow e alla fine ha aiutato Oliver a reclutare una nuova squadra di vigilanti. Felicity e Oliver si sono anche sposati in una cerimonia di matrimonio improvvisata insieme ai loro amici, Barry Allen e Iris West-Allen.

