Emily Blunt affronta un brutale mondo western nel trailer di The English di Prime Video

Emily Blunt e Chaske Spencer si imbarcano in un violento viaggio attraverso il selvaggio West americano nella prossima serie drammatica The English, in uscita in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video a partire dal prossimo 11 novembre.

Descritto come un "una caccia epica western", The English è scritto e diretto da Hugo Blick (The Shadow Line) e racconta la storia di un'aristocratica inglese, Lady Cornelia Locke (interpretata da Emily Blunt) e un ex esploratore Pawnee, Eli Whipp (Spencer), che nell'America del 1890 uniscono le forze per attraversare un paesaggio violento fatto di sogni e sangue. E durante il loro viaggio i due protagonisti dovranno affrontare ostacoli terrificanti che metteranno alla prova i loro limiti, fisici e psicologici: ma solo quando arriveranno nella nuova città di Hoxem, nel Wyoming, dove si sono verificati una serie di macabri omicidi rimasti irrisolti, lo scopo del loro viaggio sarà veramente svelato.

All'interno dell'articolo potete gustarvi il nuovo trailer ufficiale di The Eniglish, diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti. Nel cast, oltre ad Emily Blunt e Chaske Spencer, anche Rafe Spall (The Salisbury Poisonings), Tom Hughes (A Discovery of Witches), Toby Jones (The Detectorists) e Ciarán Hinds (Miami Vice).

The English, lo ripetiamo, uscirà in esclusiva su Prime Video a partire dal prossimo 11 novembre.