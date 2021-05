Emily Blunt protagonista di The English, nuova serie western targata Amazon e BBC

Amazon e BBC One hanno svelato ufficialmente il cast di The English, nuova serie western composta da sei episodi che vedrà come protagonista Emily Blunt in una storia di epica e vendetta. Lo show è prodotto dalla casa indipendente Drama Republic e scritto da Hugo Blick (The Honourable Woman).

Come riportato da Deadline, The English racconta le vicende di Cornelia Locke (Blunt), arrivata nel mitico paesaggio dell'America Centrale del 1890 in cerca di vendetta sull'uomo che considera responsabile della morte di suo figlio. Dopo aver incontrato Eli Whipp (Chaske Spencer), un ex esploratore di cavalleria e membro della Pawmee Nation, i due si uniscono e scoprono un passato che li lega e che devono sconfiggere a tutti i costi, se uno dei due vuole sopravvivere.

Il cast della serie include anche Rafe Spall (Jurassic World - Il regno distrutto), Toby Jones (Marvellous), Tom Hughes (A Discovery of Witches), Stephen Rea (The Shadow Line), Valerie Pachner (The Kingsman), Ciaran Hinds (The Terror), Malcolm Storry (The Princess Bride), Steve Wall (Raised by Wolves), Nichola McAuliffe (Tomorrow Never Dies), Sule Rimi (Black Earth Rising) e Cristian Solimeno (Avenue 5).

Annunciando l'inizio delle riprese in Spagna, Blick ha dichiarato: "La possibilità di realizzare un western con Emily Blunt e questo cast è talmente deliziosa che mi chiedo ancora se sia uno di quegli strani sogni che abbiamo fatto tutti durante il lockdown. In caso contrario, il prossimo anno arriverà sul vostro schermo un'emozionante, romantica ed epica opera western."

La Blunt di recente è apparsa nel trailer ufficiale di A Quiet Place 2.