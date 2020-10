Emily In Paris: Lucas Bravo sulla quarantena e la sua nuova, improvvisa popolarità

Chi ha visto Emily in Paris avrà probabilmente apprezzato Lucas Bravo, talento emergente a Hollywood e una delle rivelazioni della serie targata Netflix con protagonista Lily Collins. Ma come se la starà passando l'attore in quarantena e con una tanto nuova quanto improvvisa popolarità?

Che vi sia piaciuto o meno Emily in Paris, è difficile negare che una delle attrattive maggiore dello show è proprio Gabriel, l'attraente chef (e improbabile vicino di casa) di Emily (Lily Collins), sulla carta il partner perfetto per una romantica avventura nella capitale francese (in pratica... Beh, non vogliamo rovinarvi alcuna sorpresa se dovete ancora andare di binge-watching).

Ma l'interprete del personaggio, Lucas Bravo, relativamente nuovo nel campo e soprattuto in fatto di produzioni in larga scala come quelle Netflix, non è certo abituato a ricevere tutte queste attenzioni.

"Lo show è appena uscito, e ha attirato davvero tanta attenzione" ha detto ai microfoni di People "Ma al tempo stesso, sono qui, solo soletto nella mia stanza d'albergo [a Budapest, dove sta girando il suo nuovo film, Mrs. Harris Goes to Paris]. È davvero strano navigare questi due contrasti contemporaneamente" spiega.

"I fan online sono stati davvero rispettosi finora. Ma mi fa strano chiamarli fan, perché è davvero una cosa che è scoppiata nel giro di così poco tempo, e alla fine si tratta semplicemente di persone a cui è piaciuto il nostro show".

E continua: "Ovviamente, con la ricezione che ha avuto la serie, non posso certo scappare [dalla sua nuova popolarità]. Ma sono semplicemente felice e grato per tutto questo, e mi fa sentire molto più umile vedere come la gente abbia risposto al nostro show" aggiunge, facendo riferimento alle critiche che vogliono Emily in Paris come una raccolta di cliché e stereotipi (in alcuni casi male assortirti) "Capisco le critiche; sono francese, so cosa provano, e che avrebbero potuto reagire così, ma lo trovo un sentimento [in fin dei conti] positivo".

La prima stagione di Emily In Paris è attualmente disponibile su Netflix.