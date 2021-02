Emily Kinney, un nuovo singolo e un video per l'ex star di The Walking Dead

Mentre i fan di The Walking Dead aspettano gli episodi bonus della stagione 10 e più avanti, perché no, uno spin-off su Negan, una vecchia conoscenza dello show continua la sua carriera da cantante. Emily Kinney, che nelle prime stagioni ha interpretato Beth Greene, ha infatti pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato Fifteen Minutes.

Emily Kinney, che ha recitato anche in alcuni episodi di The Flash, ha anche annunciato l'uscita del nuovo album, The Supporting Character, il prossimo 9 aprile.

Parlando con Enetertaiment Weekly, l'attrice e musicista ha spiegato il titolo del suo nuovo brano. Fifteen Minutes non si riferisce tanto ai "quindici minuti di notorietà" teorizzati da Andy Wahrol, ma a un aneddoto della storia con un suo ex fidanzato.

"Fifteen Minutes è una canzone d'amore che ho scritto per il mio ragazzo dell'epoca, spiegando che avrei scambiato il tempo che ho speso alla ricerca della fama e del successo con più tempo da dedicare alla persona che amavo, cioè lui. Ha detto che non l'ha capito. Ci siamo lasciati."

All'interno della notizia è visibile anche il video del nuovo singolo di Emily Kinney. Il suo ultimo disco, Oh Jonathan, è stato pubblicato nel 2018 ed è stato seguito da un tour, prospettiva stavolta più difficile a causa della pandemia.

In The Walking Dead, Beth Greene era solita cantare di tanto in tanto. "Conoscendo il tipo di musica che una persona ascolta, ti sembra di conoscerla meglio" raccontava all'epoca Emily Kinney. "Quindi penso che far cantare Beth nello show sia un buon modo per far conoscere al pubblico un po' della sua vita interiore."

Sono già partite, intanto, le riprese dell'undicesima stagione di The Walking Dead, che sarà anche quella conclusiva.