Emily in Paris 2: Darren Star parla di cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione

Abbiamo recentemente visto il trailer di Emily in Paris 2. Dopo le recenti polemiche, che hanno portato a una risposta da parte di Lily Collins che ha definito lo show ottimista, la commedia è pronta a tornare su Netflix con i suoi nuovi episodi. Ecco alcune anticipazioni.

Come abbiamo visto nella scorsa stagione, si è creato un triangolo tra Gabriel, Emily e Cami. Infatti Emily era uscita con lui, ma senza sapere della sua passata relazione con Cami, amica di lei. Darren Star ha definito al situazione "incasinata", e ha detto che il personaggio interpretato da Lily Collins sta provando a sistemare le cose. "Di certo non ha mai avuto intenzione di tradire un'amica, e Cami è la sua amica" ha aggiunto Star.

Dunque quello che ci aspettiamo di vedere in futuro è sicuramente un allontanamento di Emily da Gabriel, nel tentativo di risanare i rapporti con l'amica. Certo, è vero che essendoci sentimenti in gioco, il triangolo vive un momento piuttosto teso. Tuttavia la situazione cambierà quando Emily incontrerà il londinese Alfie nella sua classe di francese. "Sicuramente non è affatto amore a prima vista quando si incontrano", anticipa Star. "Sono molto diversi fra di loro e hanno queste idee ed esperienze proprio opposte di Parigi. Andando avanti nella stagione, però, questa relazione prende delle svolte sorprendenti per Emily”.

Secondo il creatore dello show si tratterà di una stagione che porterà la serie a diventare sicuramente più grande, guardando anche a personaggi secondari come Mindy, la compagna di stanza di Emily, che sentiremo cantare in alcune esibizioni musicali memorabili. O anche Sylvie Grateau, il feroce capo di Savoir, che conosceremo al di fuori del suo lavoro.

"Sono un grande fan della [interprete di Mindy] Ashley Park, e nella prima stagione, vederla cantare, vederla esplodere come personaggio e scoprire quanto ha portato allo show, lo adoro", dice Star. "Amo quel personaggio e desideravo, personalmente, passare più tempo con lei e seguirla nel suo viaggio, perché ha i suoi sogni".

Adesso non ci resta che attendere, per scoprire tutte le novità che la seconda stagione di Emily in Paris porterà sui nostri schermi.