Emily in Paris 2, quando arriva la seconda stagione su Netflix? Le prime foto

La prima stagione di Emily in Paris è stata un grande successo per Netflix, valendole anche alcune nomination ai Golden Globe, e ora che le riprese della seconda stagione sono ufficialmente terminate, non manca molto prima che i nuovi episodi arrivino sulla piattaforma. Intanto però ecco le prime foto ufficiali.

La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato quest'oggi che la seconda stagione di Emily in Paris arriverà prima della fine dell'anno.

Dopo aver rinnovato Emily in Paris per una seconda stagione appena un mese dopo la messa in onda della prima, Netflix ha proseguito speditamente con i lavori, per far sì che la serie con Lily Collins potesse essere pronta prima del 2022.

E sebbene dovremo aspettare Tudum, l'evento globale di Netflix che si terrà il prossimo 25 settembre per avere un primo trailer e l'annuncio della data precisa, il servizio non ci lascia a mani vuote.

Quest'oggi sono infatti state condivise la sinossi ufficiale e le prime foto della seconda stagione, che potete trovare entrambe qui sotto e nella gallery in calce alla notizia.

"Ora sempre più radicata nella sua vita parigina, Emily (Lily Collins) sta facendo progressi nel navigare la città, ma continua ad avere qualche difficoltà con le idiosincrasie dello stile di vita francese. Dopo essere incappata in un triangolo amoroso con il suo primo amico su territorio francese (Lucas Bravo), Emily è determinata nel volersi concentrare sul suo lavoro, che giorno dopo giorno diventa sempre più complicato. E al corso di francese, Emily incontra un altro americano (Lucien Laviscount), che riesce a farla infuriare tanto quanto la intriga".

Oltre a Collins e al resto del cast della prima stagione, nei nuovi episodi di Emily in Paris avremo modo di vedere anche delle new entry, come il già menzionato Lucien Laviscount (Alfie), Arnaud Binard (Laurent G) e Jeremy O. Harris (Gregory Elliott Dupree).