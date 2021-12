Emily in Paris 2, lo showrunner Darren Star parla del futuro della serie Netflix

Ha debuttato ieri su Netflix la seconda stagione di Emily in Paris, la serie creata da Darren Star (già autore di serie di successo come Sex and the City e Beverly Hills 90210), che in un'intervista a Collider ha raccontato alcuni aneddoti su come è stata realizzata questa nuova stagione e cosa ci aspetta per il futuro dello show.

Emily in Paris è la serie Netflix che vede protagonista Emily Cooper (interpretata da Lily Collins), una giovane americana con una lanciata carriera nel marketing che di punto in bianco deve trasferirsi a Parigi per lavoro. Nella seconda stagione, Emily cercherà di immergersi nella sua vita parigina e integrarsi al meglio con i colleghi di Savoir, migliorando anche il suo francese.

Pochi giorni fa, prima del lancio della seconda stagione, Darren Star aveva rivelato cosa aspettarsi da Emily in Paris 2, riprendendo il filo degli eventi dalla fine del primo ciclo di episodi.

Nell'intervista uscita oggi, lo showrunner parla degli ostacoli che Emily incontra in questa nuova season, nonché dell'evoluzione del rapporto tra lei e Gabriel, vicino di casa nonché sublime chef interpretato da Lucas Bravo, e del triangolo che coinvolge anche l'amica Camille (Camille Razat) per poi affrontare il futuro dello show con la collaborazione di Emily Collins tra i produttori.

"La prima stagione per me è stata come l'inizio di un film, Emily inizia a familiarizzare con Parigi" ha commentato Star. "Nella stagione 2 lavora sodo per assimilare. Non riguarda solo le differenze culturali, ma soprattutto la sua vita a Parigi che sta diventando più complicata". Inoltre, nella nuova stagione entriamo più a fondo anche nelle vite degli altri personaggi: "Impariamo di più su Sylvie, Camille, Mindy" afferma lo showrunner. "Nella prima stagione erano di contorno, nella seconda prendono il largo come personaggi veri e propri".

Per quanto riguarda il futuro dello show, Darren Star ha rivelato di avere già delle idee in mente per la stagione 3 di Emily in Paris, dopo un nuovo finale aperto: "Con un insieme di personaggi come questo, sono costantemente alla ricerca di nuove aperture, piccoli germogli che emergono dai personaggi mano a mano che diventano più definiti. E' questo a dettare la storia mano a mano che procede: i personaggi".

Se non avete ancora visto i nuovi episodi, ecco il trailer di Emily in Paris 2: le nuove 10 puntate sono disponibili da ieri in streaming su Netflix, insieme alla prima stagione.