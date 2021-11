Emily in Paris 2, il trailer ufficiale della serie Netflix con Lily Collins

Mancano poche settimane all'arrivo della seconda stagione di Emily in Paris su Netflix: il trailer diffuso oggi ci anticipa qualcosa sulle vicende di Emily, interpretata da Lily Collins, in questa nuova season e annuncia la data di uscita del prossimo ciclo di episodi.

Vi avevamo già anticipato che era in arrivo Emily in Paris 2 e che Netflix era all'opera per far debuttare la nuova stagione prima del 2022.

Nella prima stagione di Emily in Paris, abbiamo visto Emily Cooper trasferirsi da Chicago a Parigi per un'inaspettata opportunità di lavoro. Lo scontro tra le due culture, la carriera, le nuove amicizie e la vita amorosa sono al centro dei primi 10 episodi dell'amata serie Netflix. E il trailer di Emily in Paris 2 promette altrettanto!

Secondo la sinossi diffusa da Netflix, infatti, nella stagione 2 Emily si è integrata a Parigi, ma è ancora alle prese con le difficoltà della vita in Francia: "Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce".

Riprendendo i toni di The Bold Type e del più classico Sex and the City, la seconda stagione di Emily in Paris sembra promettere nuovi divertenti episodi. Emily in Paris 2 debutterà in streaming su Netflix il 22 dicembre. Nel frattempo, ecco come Lily Collins ha risposto alle critiche su Emily in Paris.