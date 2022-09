Emily in Paris 3, le immagini della nuova stagione della serie Netflix con Lily Collins

Netflix ha pubblicato sui social le immagini della terza stagione di Emily in Paris, show con protagonista Lily Collins e creata da Darren Star nel 2020. Al momento non è stata annunciata una data d'uscita ma il post su Twitter di Netflix che informa gli utenti dell'arrivo dei nuovi episodi potrebbe indicare novità a stretto giro.

Emily in Paris racconta la storia dell'omonima protagonista del titolo (Lily Collins), una ragazza americana under-30 che da Chicago si trasferisce nella capitale transalpina grazie ad un'opportunità di lavoro inaspettata. L'obiettivo di Emily è quello di esportare la mentalità americana alla società di marketing Savoir, appena acquisita dalla sua azienda. Lo scontro tra le due culture farà da sfondo alle sottotrame che riguardano Emily, tra amicizie e vita amorosa. Su Everyeye trovate la recensione di Emily in Paris 2.



Il cast comprende anche Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat e Samuel Arnold.

Lily Collins è nel cast di Windfall, il film di Charlie McDowell con Jason Segel, Jesse Plemons e Omar Leyva.



L'attrice ha aumentato la propria notorietà proprio grazie al ruolo in Emily in Paris, ed è pronta a tornare nella terza stagione della serie; Emily in Paris è stata rinnovata per la stagione 3 nel mese di gennaio 2022.

Siete pronti a seguire Emily a Parigi nei nuovissimi episodi dello show, tra lavoro, amore e amicizia?