Emily in Paris 3: nuove immagini di Lily Collins e Lucien Laviscount

Buone nuove per i fan di Emily in Paris. Dopo il rilascio del nuovo trailer della terza stagione , sono state pubblicate anche alcune foto promozionali. Protagonisti degli scatti della comedy-drama nominata agli Emmy: Lily Collins e Lucien Laviscount!

Emily Cooper sta vivendo la vita dei suoi sogni a Parigi, ma questa sta diventata sempre più complessa e le nuove immagini del dietro le quinte ce la mostrano alle prese con una nuova e complicata storia d'amore. Manca poco meno di un mese al debutto della terza stagione di Emily in Paris e Netflix ha deciso di deliziare i fan con una serie di nuove foto.

Oltre alla protagonista Lily Collins gli scatti mostrano l'Alfie di Lucien Laviscount, unitosi al progetto nella seconda stagione della serie. Il regista dello show, Darren Star, aveva già confermato in precedenza che Laviscount sarebbe diventato un personaggio fisso nella terza stagione e le prime immagini lasciano intendere che la scintilla romantica tra lui ed Emily è destinata ad accendersi ancora di più.

Durante l'evento TUDUM di quest'anno, Netflix ha annunciato che la terza stagione di Emily in Paris sarà disponibile sulla piattaforma di streaming il 21 dicembre, giusto in tempo per il conto alla rovescia per le festività natalizie. In attesa del rilascio ufficiale, qui un ripasso della seconda stagione con la nostra recensione di Emily in Paris 2!