Emily in Paris 3: nel teaser dal TUDUM una data d'uscita ravvicinata su Netflix

Non è stata accolta nel migliore dei modi Emily in Paris con protagonista Lily Collins. Ma nonostante le critiche e le recensioni negative, la serie continua il suo viaggio su Netflix con una terza stagione. Che ora, nel teaser dal TUDUM, fissa anche una data d'uscita entro la fine dell'anno.

Tantissimi annunci al nuovo TUDUM di Netflix. Dal trailer di Enola Holmes 2 al primo filmato della seconda stagione di Vikings Valhalla; dalla prima clip per Queen Charlotte spinoff di Bridgerton alla data di uscita di The Crown 5; dal trailer della terza stagione di Lupin a quello della stagione conclusiva di Manifest, fino a concludere con le prime immagini de Il problema dei tre corpi dai creatori di Game of Thrones.

Ma per gli amanti dei drama per ragazzi arriva a deliziarli il nuovo teaser della serie con Lily Collins, attualmente non il migliore dei titoli nel catalogo Netflix. Nel corso delle precedenti stagioni, lo show era stato tacciato, a detta di alcuni, di una certa superficialità, più che per reali carenze dal punto di vista narrativo. Ma in un mondo come il nostro, anche quella giusta dose di leggerezza può conquistare il pubblico.

Il teaser che trovate in cima all’articolo riporta Emily a Parigi e ai suoi problemi di tutti i giorni: in questo caso, un taglio della frangetta non esattamente azzeccato. La data d’uscita è fissata ora al 21 dicembre, per chi volesse godersi i nuovi episodi in periodo di festività natalizie. Adesso non resta che aspettare un trailer definitivo di qui a qualche settimana.

Al fianco dei tanti annunci statunitensi ed europei ne arrivano anche altri dalla Sud Corea: un teaser per il rinnovo di Hellbound alla seconda stagione, ma anche il primo trailer della seconda di Money Heist Korea. Per rimanere in tema de La Casa di Carta a questo punto, è stato condiviso anche la sinossi dello spinoff su Berlino!