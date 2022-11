Emily in Paris 3, nuovo trailer per la serie Netflix con Lily Collins

Il personaggio interpretato da Lily Collins è alle prese con scelte assai complesse nel nuovo trailer di Emily in Paris, lo show Netflix giunto alla terza stagione che debutterà sulla piattaforma il prossimo 21 dicembre.

Come potete vedere voi stessi nel video posto in calce alla notizia, l'americana Emily Cooper dopo essersi trasferita nella Ville Lumière ed essersi quasi totalmente ambientata in quella che è sempre stata la città dei suoi sogni avrà delle scelte estremamente complesse da compiere. Dovrà capire se affidare la sua lealtà a Madeline (Kate Walsh) dell'agenzia Savoir o se concederla alla nuova agenzia di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), ma pur di non prendere una definitiva decisione, Emily preferirà compiere il doppio-gioco.

Ma non è solo il mondo lavorativo a preoccupare la protagonista dello show Netflix, infatti anche la sua vita sentimentale la porterà di fronte ad un bivio. Meglio Alfie interpretato anche nella stagione 3 di Emily in Paris da Lucien Laviscount o il vicino di casa chef Gabriel (Lucas Bravo), trasferitosi dalla sua ragazza Camille alla fine della scorsa stagione? E proprio con quest'ultimo, come si evince dal trailer, Emily sembra avere un feeling molto forte, come dimostrato da un palese gioco di sguardi.

Lo scorso gennaio Emily in Paris è stata rinnovata per due stagioni e siamo certi dunque che la terza non sarà l'ultima. Cosa vi aspettate da questi nuovi episodi? Ditecelo nei commenti.