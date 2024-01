Emily in Paris 4, Ashley Park sta meglio: l'attrice tranquillizza i fan

La star di Emily in Paris Ashley Park era stata ricoverata in ospedale di recente, preoccupando non poco i fan. L’attrice ha rassicurato tutti, garantendo di stare meglio.

L’interprete di Mindy Chen era finita in ospedale a causa di un tremendo shock settico. L’attrice ha successivamente pubblicato un post sul suo profilo personale Instagram in cui rassicura tutti e ringrazia per tutti i messaggi di supporto. Questa la caption del post di Ashley Park:

“Sono profondamente commossa e grata per i vostri bellissimi messaggi di sostegno e di conforto, per le vostre storie personali di sepsi e di ricoveri in ospedale, e davvero per tutte le persone che mi hanno pensato con affetto... ogni messaggio mi ha onestamente spinta a una veloce e speranzosa guarigione. Mi dispiace per il ritardo nel rispondere, volevo solo dirvi che sono stata autorizzata a volare dopo aver risposto alle cure e ora mi sto riprendendo e riposando a Parigi dove sono stata accolta con un incredibile benvenuto dai miei cari e dalla mia famiglia di Emily In Paris. grazie a @netflix e @emilyinparis per la loro genuina gentilezza e la loro cortese pazienza mentre aspetto di essere autorizzata a lavorare... Non potrei essere più entusiasta di unirmi al set della quarta stagione. Prometto di prendermi i miei ritmi durante tutto ciò e di prendermi cura di me stessa il più possibile per tornare in forma per combattere. Nel frattempo, grazie per le coccole sul divano @lilyjcollins ;)”

