Emily in Paris 4, Lily Collins svela il suo nuovo look per la prossima stagione

In un post pubblicato su Instagram, Lily Collins ha condiviso di aver ricevuto il copione relativo a Emily in Paris 4 e ha sfoggiato un vestito a tema per festeggiare con i suoi follower l’inizio dei lavori della nuova stagione della popolare commedia di Netflix, ritardati a causa degli scioperi e che sarebbero dovuti cominciare nell’estate 2023.

Dopo aver ricordato le migliori performance di Lily Collins in Emily in Paris, torniamo ad occuparci dello show televisivo della piattaforma dalla N rossa per riportare la notizia che tutto sembra finalmente pronto per portare in scena il nuovo capitolo della serie.

Lily Collins ha infatti sfruttato il proprio profilo del social network di Meta per anticipare ai suoi fan di avere tra le mani lo script relativo al suo personaggio, approfittando dell’occasione per mettere in primo piano un abito a tema parigino, con la Torre Eiffel protagonista assoluta.

La didascalia che accompagna il post recita: “Qualcuno ha detto stagione Quatre?!”.

Emily in Paris segue le vicende del personaggio della Collins, un’ambiziosa dirigente di Marketing di Chicago, nella sua avventura a Parigi che potrebbe segnare l’inizio di una svolta lavorativa.

In attesa di scoprire come procederanno i lavori, di poter conoscere qualcosa di più sulla data d’uscita della nuova stagione e di poter vedere qualcosa di concreto dalle prime anticipazioni promozionali, vi lasciamo al post della Collins e alla nostra recensione di Emily in Paris 3.