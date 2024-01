Emily in Paris, Ashley Park ricoverata per uno shock settico! 'Ora il peggio è passato'

Sono stati giorni tutt'altro che facili per Ashley Park: l'attrice di origini coreane, nota soprattutto per il ruolo di Mindy Chen in Emily in Paris, è infatti stata ricoverata d'urgenza in ospedale per le conseguenze di una tonsillite che, stando a quanto leggiamo, sarebbe peggiorata fino a portare a uno shock settico.

L'attrice, che dovrebbe prender parte anche alla prossima stagione di Emily in Paris, ha condiviso su Instagram un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: "L'unica parola che mi viene da dire è grazie. Tra fine dicembre e l'inizio del nuovo anno ciò che era partito come una tonsillite è degenerato in uno shock settico critico che ha coinvolto buona parte degli organi. Sono grata del fatto che la mia salute ora sia migliorata nonostante le previsioni iniziali" ha spiegato ai fan Park.

"Non ero sicura di voler condividere ciò che mi è successo mentre sono ancora in fase di guarigione, ma ora sono che sono salva e che il peggio è passato. Grazie a tutti per aver letto questo messaggio, mi scuso per essere stata assente di recente. Vi voglio bene. Sto guarendo e vi prometto che starò bene" ha quindi concluso l'attrice. Immediati nei commenti gli incoraggiamenti di fan, amici e colleghi, tra cui ovviamente la protagonista di Emily in Paris Lily Collins.