Emily in Paris, Lily Collins:'I tacchi sono dolorosi, andavo dal podologo ogni settimana'

Lily Collins ha raccontato di aver fatto visita ad un podologo 'ogni settimana' quando era impegnata nelle riprese della serie Netflix, Emily in Paris, creata da Dan Starr e distribuita sulla piattaforma streaming dal 2020. Collins ha spiegato l'esperienza dolorosa causata dalla grande quantità di ore trascorse con i tacchi.

Nella serie - Emily in Paris è stata rinnovata per altre due stagioni - Lily Collins interpreta Emily Cooper, una ragazza americana che si trasferisce a Parigi per fornire un nuovo punto di vista all'azienda Savoir, società francese che si occupa di marketing.

Nella serie Collins sfoggia una serie di abiti firmati e diversi tacchi a spillo. Durante una partecipazione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha ammesso che i tacchi alti le hanno messo a dura prova i piedi.



Alla domanda sulla possibilità di replicare lo show in altre città, Collins ha risposto:"Onestamente, se potessi me ne andrei in giro per il mondo. L'unica cosa è che vorrei camminare su strade dove si possano indossare delle ballerine. Indossare i tacchi (tutto il tempo)... Non hai idea di quanto possa essere doloroso a Parigi. Sono andata letteralmente ogni settimana dal podologo per sistemarmi i piedi perché indossavo sempre i tacchi. È acciottolato ovunque!".



Per cercare di contrastare il problema l'attrice indossava delle solette:"Dovevo avere delle solette apposta per ogni paio di scarpe. Non sto scherzando! Mi sentivo piuttosto antica. Emily in ballerine. Perché no?" ha ribadito.

