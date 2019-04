Emily in Paris: Lily Collins protagonista della nuova serie di Paramount Network

Secondo quanto riportato da Variety, Paramount Network ha ingaggiato ufficialmente Lily Collins per il ruolo da protagonista in Emily in Paris, nuova serie dramedy dal creatore di Sex and the City Darren Star.

Lo show sarà composto da episodi di 30 minuti e debutterà sul network l'anno prossimo. "Sono sempre stato affascinato dall'esperienza dell'espatrio," ha dichiarato Star. "Non riesco a pensare a nessun più adatto di Lily Collins per dare vita a questo mondo fantastico."

Emily in Paris segue infatti le vicende di Emily (Collins), una giovane del Midwest che si trasferisce a Parigi per un'inaspettata offerta di lavoro. Provando a portare il punto di visto americano in un'affermata compagnia di marketing francese, la ragazza assiste ad uno scontro culturale mentre tenta di adattarsi alla sua nuova vita, il suo nuovo lavoro e le sue nuove relazioni.

"Recitare in una serie creata da Darren e produrlo con lui e Paramount Network è un momento davvero fantastico," ha dichiarato la Collins. "Darren ha creato degli show profondi e con un grande impatto, e indubbiamente mi hanno aiutato ad affrontare il mio viaggio verso la femminilità. Non riesco ad immaginare una città più stimolante di Parigi come ambientazione dello show. Un progetto da sogno!." Le riprese dello show inizieranno nel corso del 2019 nella capitale francese.

I progetti futuri dell'attrice includono anche un ruolo nel thriller Inheritance, mentre recentemente ha recitato in Ted Bundy - fascino criminale, film con Zac Efron che si è recentemente mostrato con un nuovo trailer italiano.