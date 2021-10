Emily in Paris, Lily Collins risponde alle critiche: 'È ottimista e brillante!'

In attesa dell'uscita di Emily in Paris 2, prevista su Netflix per il prossimo 22 dicembre, la protagonista Lily Collins ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo ai critici che hanno definito "fastidioso" il suo personaggio. La serie ha ricevuto reazioni contrastanti, guadagnandosi comunque due nomination ai Golden Globe.

Su Rotten Tomatoes Emily in Paris ha ottenuto un modesto 63%, e gli ottimi dati sul numero di spettatori registrati da Netflix sono stati attribuiti in parte al cosiddetto "hate-watching", ossia all'usanza di guardare uno show soltanto per criticarlo ed evidenziarne i difetti.

Per Lily Collins, invece, è triste pensare che la visione positiva e la personalità vivace della sua Emily possano essere bollate come "fastidiose" e "frustranti", e in una recente intervista a ET Canada ha detto la sua in proposito.

"Mi rattrista avere un personaggio che sia ottimista, brillante e frizzante, e pensare che la gente lo guardi e dica: No, è noioso. Sono qualità così belle e importanti, e lei le accompagna con l'essere vulnerabile, commettere errori e chiedere aiuto. Non è infallibile."

Le riprese della stagione 2 di Emily in Paris sono iniziate lo scorso maggio. La prima stagione era incentrata sul trasferimento di Emily in Francia, in un mondo per lei tutto nuovo, dove ha accettato un nuovo lavoro in una società di marketing parigina, ritrovandosi a dover destreggiarsi tra nuovi amici e problemi sentimentali.