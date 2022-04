Emily in Paris, Lucien Laviscount ritornerà a interpretare Alfie nella stagione 3!

Presto prenderanno il via le riprese della nuova season di Emily in Paris, ma prima una gradita conferma! Dopo il rinnovo per due stagioni di Emily in Paris, arriva l'annuncio ufficiale: Lucien Laviscount entra a far parte del cast regolare dello show Netflix e tornerà nella stagione 3!

Dopo l'ingresso nel cast della stagione 2 di Emily in Paris, l'attore britannico è stato promosso nel cast regolare dello show Netflix: ciò significa che nella prossima stagione rivedremo l'affascinante Alfie, il ragazzo inglese che Emily ha conosciuto durante le lezioni di francese, fino alla nascita di un'amicizia che si è presto trasformata in una relazione amorosa.

Oltre a questa novità, il creatore dello show Netflix Darren Star ha confermato che le riprese di Emily in Paris 3 inizieranno in estate: nei nuovi episodi ritroveremo ovviamente la Emily di Lily Collins e scopriremo che strada avrà deciso di intraprendere nel suo futuro, dopo gli eventi delle puntate conclusive della seconda stagione.

Al suo fianco, ci sarà l'amica e confidente Mindy (Ashley Park) dal grande talento, ma resta ancora da capire che ruolo giocheranno nei prossimi capitoli Gabriel e Camille (rispettivamente interpretato da Lucas Bravo e Camille Razat), dopo il tira e molla che abbiamo visto finora.

Infine, con Emily in Paris 3 scopriremo se il futuro lavorativo della protagonista continuerà ad essere legato ai colleghi di Savoir (interpretati da Philippine Leroy Beaulieu, Samuel Arnold e Bruno Gouery) dei quali ha finalmente guadagnato la stima, oppure se resterà sotto le dipendenze di Madeline (Kate Walsh), colei che le ha affidato in origine l'incarico a Parigi.