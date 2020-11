Emily in Paris, Netflix annuncia la stagione 2 della serie con Lily Collins

Dopo l'annuncio della terza stagione di The Umbrella Academy, Netflix ha svelato ufficialmente il rinnovo di un'altra delle serie TV più popolari degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Emily in Paris, di ritorno sulla piattaforma con una seconda stagione.

La conferma arriva direttamente dai canali ufficiali del colosso dello streaming, che però non ha fornito alcun dettaglio sulle riprese o sulla data di uscita dei nuovi episodi.

Il rinnovo è stato annunciato a meno di due mesi dal debutto della serie. Questo perché, come fatto notare da Variety, alla sua uscita lo show è entrato nella classifica dei 10 titoli più visti in streaming resa nota da Nielsen, piazzandosi al di sopra di serie molto popolari come Grey's Anatomy e Criminal Minds.

Vi ricordiamo che lo show vede Lily Collins nei panni di Emily, un'ambiziosa dirigente ventenne di Chicago che ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi, quando la sua azienda acquisisce un'importante società di marketing francese e la incarica di rinnovare le strategie di social media. La nuova vita di Emily a Parigi è ricca di avventura inebrianti e sfide sorprendenti, mentre si destreggia tra colleghi, amicizie e nuove storie d'amore.

Intanto, la co-star Lucas Bravo ha parlato dell'improvvisa popolarità dovuta al suo ruolo in Emily in Paris.