Emily in Paris, Netflix rinnova lo show per altre 2 stagioni!

E' ufficiale: Netflix ha annunciato di aver rinnovato Emily in Paris per altre due stagioni! Le vicende professionali e amorose della protagonista interpretata da Lily Collins ci accompagneranno anche nelle stagioni 3 e 4 dello show Netflix tra i più visti in Italia.

Poco fa Netflix ha annunciato le stagioni 3 e 4 di Emily in Paris, la serie che vede protagonista Emily, una giovane esperta di marketing che viene inviata a Parigi dalla sua azienda per lavorare nell'agenzia recentemente acquisita Savoir.

Di recente, lo showrunner Darren Star (che ha già lavorato a serie TV del calibro di Sex and the City e Beverly Hills 90210) aveva rivelato di avere in mente alcuni piani per il futuro di Emily in Paris, nelle quali poter conoscere meglio anche i personaggi che ruotano attorno alla protagonista, un percorso già intrapreso nella seconda stagione che ha debuttato poco prima di Natale.

La stagione 2 di Emily in Paris ci lascia in sospeso, in attesa di scoprire che strada deciderà di prendere Emily per il suo futuro, sia dal punto di vista professionale ma anche a livello affettivo: "Deve affrontare una decisione importante. Ha la possibilità di scegliere varie strade alla fine della stagione 2 e la nostra sfida sarà decidere quale percorso intraprenderà e perché" aveva rivelato il creatore della serie, Darren Star.

Stando a quanto dichiarato dallo showrunner, la stagione 3 di Emily in Paris potrebbe affrontare anche un altro tema finora rimasto sotto traccia: "Quando vivi in un Paese straniero, una delle domande è: dov'è il tuo cuore? E' nel luogo da cui provieni o in quello in cui ti trovi al momento? Emily si troverà ad affrontare anche questo tema".

Emily in Paris è ottimista e brillante, o così l'aveva descritta la stessa Lily Collins in risposta ad alcune critiche relative al suo personaggio. Di certo lo show è molto apprezzato in Italia, dato che Emily in Paris 2 si trova in testa alla top 10 nazionale di Netflix, ma non solo: si tratta del terzo show Netflix più visto a livello globale nell'ultima settimana dopo Cobra Kai 4 e The Witcher 2.



I fan della serie saranno felici di sapere che le avventure di Emily proseguiranno ufficialmente con le stagioni 3 e 4 di Emily in Paris!