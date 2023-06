Emily in Paris, si va a Roma nella quarta stagione: la conferma di Lily Collins

La terza stagione di Emily in Paris si era conclusa con più di una situazione in bilico ancora da risolvere: la quarta tornata di episodi dello show Netflix avrà dunque bisogno di sbloccare un po' di storyline, e stando a quanto anticipatoci da Lily Collins durante TUDUM l'intenzione è quella di non lasciare nulla per strada.

Poco dopo le parole di Samuel Arnold sul futuro di Julien, infatti, un video mostrato ai fan durante l'evento annuale organizzato da Netflix per comunicare ai fan le ultime novità in arrivo sulla piattaforma ha permesso alla protagonista della serie di fare il punto su ciò che vedremo in questi nuovi episodi dello show.

Non solo una trasferta romana per la nostra Emily, dunque, ma anche degli sviluppi decisivi per quanto riguarda la relazione con Gabriel, con il personaggio di Collins che dovrà porsi delle domande fondamentali sulla sua vita e sui suoi desideri; sotto i riflettori ci saranno inoltre anche gli sviluppi delle storyline di Alfie, dello stesso Gabriel (riuscirà il nostro a ottenere la tanto agognata stella Michelin?) e di Mindy e del suo sogno di calcare il palco dell'Eurovision.

Insomma, il materiale non manca di certo: vedremo in che modo Netflix saprà svilupparlo nel corso di questi prossimi episodi! In attesa di questi, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione della terza stagione di Emily in Paris.