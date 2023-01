Emily in Paris, Samuel Arnold sul futuro di Julien nella 4a stagione

Emily in Paris sta volgendo verso la sua quarta e ultima stagione e l'arco dei personaggi dovrà giungere ad un termine, che sia negativo o positivo. Uno dei protagonisti della serie, Samuel Arnold, ha espresso i suoi desideri per il suo personaggio: Julien.

"Sono stato molto contento quando ho letto la sceneggiatura della terza stagione, perché si è potuto vedere Julien sotto un'altra luce e quanto è appassionato del suo lavoro e cosa è disposto a fare per essere il numero uno", ha affermato Samuel Arnold riguardo al suo Julien in un'intervista per TheWrap (nonché nostra fonte). L'attore è dunque molto soddisfatto di quanto accaduto nella terza stagione (qui potete leggere la nostra recensione della terza stagione di Emily in Paris).

"Personalmente ho già ottenuto quello che volevo, ossia che Julien fosse una forza della natura nell'industria in cui lavora, e volevo che fosse un personaggio che combatte e prova a migliorarsi", ha aggiunto l'attore. La terza stagione sembra dunque essere stata una grande soddisfazione per Samuel.

Cosa manca dunque al suo personaggio nell'ultima stagione? "Vorrei che nella prossima stagione fosse con la sua famiglia, i suoi amici, a divertirsi in discoteca, per mostrare e imparare di più su di lui, e tutto ciò che si cela dietro quei vestiti bellissimi dietro il suo comportamento pungente", ha affermato.



In attesa della quarta stagione di Emily in Paris, ecco 5 delle migliori performance di Lily Collins.