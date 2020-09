Emily in Paris, ecco il trailer della serie Netflix dal creatore di Sex and the City

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Emily in Paris, nuova serie romantic comedy sviluppata dal creatore di Sex and the City Darren Star che vedrà come protagonista Lily Collins.

La storia è incentrata su Emily, un'ambiziosa dirigente ventenne di Chicago che ottiene inaspettatamente il lavoro dei suoi sogni a Parigi, quando la sua azienda acquisisce un'importante società di marketing francese e la incarica di rinnovare le strategie di social media. La nuova vita di Emily a Parigi è ricca di avventura inebrianti e sfide sorprendenti, mentre si destreggia tra colleghi, amicizie e nuove storie d'amore.

Nel cast troviamo anche Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris), Bruno Gouery (Doc Martin), Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction), e Arnaud Viard (Clara et Moi).

Come specificato alla fine del filmato, Emily in Paris debutterà su Netflix il prossimo 2 ottobre. Che ve ne pare di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Apparsa l'anno scorso nel biopic su J.R.R. Tolkien al fianco di Nicholas Hoult, Lily Collins tornerà sul grande schermo con l'atteso Mank di David Fincher.