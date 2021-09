Emily in Paris, vacanze francesi nel primo teaser della stagione 2: ecco quando uscirà

Mentre pochi giorni fa ci sono state mostrate le prime foto della seconda stagione di Emily in Paris, oggi Netflix ha voluto condividere un teaser con tanto di annuncio della data di debutto dei nuovi episodi.

Non ci vorrà molto per tornare a vivere la magia di Parigi assieme a Lily Collins.

La seconda stagione di Emily in Paris arriverà infatti il 22 dicembre su Netflix, e la piattaforma streaming ha diffuso un primo teaser della serie di Darren Starr durante TUDUM, l'evento globale di Netflixche ci sta regalando tante novità e anteprime dei nostri titoli preferiti.

Come vediamo nel filmato che trovate in testa alla notizia, Emily sembra spassarsela in giro per la Francia, e a quanto pare avrà anche modo di godersi delle entusiasmanti e rilassanti (?) vacanze.

"Ora sempre più immersa nella sua vita parigina, Emily (Lily Collins) sta facendo progressi nell'ambientarsi in città, ma continua ad avere qualche difficoltà con le idiosincrasie dello stile di vita francese. Dopo essere finita in un triangolo amoroso con il suo primo amico in terra francese (Lucas Bravo), Emily è determinata nel volersi gettare a capofitto sul lavoro, che nel frattempo sta diventando sempre più complicato. E al corso di francese, Emily incontra un altro americano (Lucien Laviscount), che riesce a farla infuriare tanto quanto la incuriosisce".

Pronti per una nuova avventura con Emily?