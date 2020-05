Emily Ratajkovski, la foto HOT con costume strizzatissimo manda i fan in delirio

Emily Ratajkovski sa come fare impazzire il web. La modella è conosciuta per la sua bellezza ed il fisico perfetto, che mette in mostra sul suo profilo Instagram per non lasciare ai fan nessuno spazio all'immaginazione.

L'ultimo scatto della top model la mostra in un contesto un po' selvaggio, durante una passeggiata in mezzo alla natura con suo marito ed il loro cane. Dire che è svestita è un eufemismo, in quanto la mise di Emily è piuttosto succinta e le sue curve sono ben visibili sotto lo striminzito bikini poggiato sul suo minuto e perfetto fisico da modella.

Lo scatto, nemmeno a dirlo, ha mandato in delirio il web, scatenando i fan come una molla. Un milione di like, ancora una volta, per il suo lato A e lato B. Sebbene i suoi seguaci siano abituati a vederla sempre più come mamma l'ha fatta, ciò non toglie che ogni nuovo dettaglio di pelle scoperto suscita una reazione entusiasta da parte dei followers. La sensuale modella, abituata alle luci delle passerelle, sa bene come stuzzicare la fantasia con malizia, mostrandosi spesso (quasi) senza veli.

Fiumi di "mi piace", il social impazzisce per le curve femminili: tra le bellissime showgirl che fanno andare i fan in escandescenza ci sono Elisabetta Gregoraci ed il suo ultimo sexy outfit, Federica Nargi in intimo super HOT, e anche la biondissima Wanda Nara esplosiva sui social.