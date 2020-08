Emily Ratajkowski eplosiva, nuda sul letto mette in mostra il nuovo tatoo

Emily Ratajkowski è riuscita ancora una volta a mandare in tilt i social network con uno scatto conturbante in cui si mostra nuda distesa sul letto, e con un nuovo tatuaggio in primo piano con su scritto "Emrata", il suo noto soprannome.

La foto ha raggiunto in pochissimo tempo oltre un milione di like e migliaia di commenti complice anche lo zoom sul suo fondo-schiena che non passa di certo inosservato. La didascalia recita: "Vorrei potervi dire che era permanente", riferendosi chiaramente al fatto che il tatoo è solo temporaneo.

La supermodella divenuta famosa nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, non è di certo nuova a questo genere di post. I suoi più appassionati seguaci ricorderanno infatti le varie foto provocanti che non passano di certo inosservate.

Nonostante Emily sia il sogno erotico di qualsiasi uomo, vista la sua procacità, risulta essere anche particolarmente gradita alle donne, cosa per nulla scontata. Si è sempre mostrata infatti molto attenta alle tematiche del mondo femminile pur utilizzando il suo corpo come meglio crede. D'altronde tutta questa ostentazione della sua invidiabile bellezza fa parte del suo lavoro da modella.

La Ratajkowski dopo una breve parentesi bionda è tornata al suo colore naturale, forse in vista di qualche nuova esperienza cinematografica. Staremo a vedere.