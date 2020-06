Emily Ratajkowski mostra il nuovo look biondo in bikini su Instagram: fan impazziti

Rivoluzione per il look di Emily Ratajkowski. La modella inglese infatti nelle ultime ore ha mostrato sul proprio account Instagram il suo nuovo look, caratterizzato dai capelli biondi che hanno letteralmente mandato in tilt i fan.

La giovane influencer ha infatti sfoggiato la sua chioma bionda in una serie di fotografie e video in bikini, che hanno fatto impazzire i follower, da sempre attratti dall'incredibile forma fisica della Ratajkowski. Inutile dire che i tre post, pubblicati a distanza di qualche ora, hanno fatto incetta di like e soprattutto le fotografie in costume hanno superato rapidamente quota 1,3 milioni di like, a cui si sono aggiunti migliaia di commenti anche da colleghe come Bella Thorne, che hanno apprezzato questa rivoluzione varata da Emily.

La giovane ha infatti messo in mostra il suo seno in una serie di fotografie strategiche che pongono l'accento sul suo topless. "L'ho fatto" ha scritto in un post, orgogliosa del suo nuovo look. Non sappiamo se si tratti di un cambio momentaneo o meno, ma è uno stravolgimento importante visto che di natura è mora.

Di recente Emily ha raccontato la sua quarantena, che ha trascorso insieme al marito Sebastian Bear-McClard che ha sposato qualche anno fa. La 29enne è anche molto attiva sul fronte dell'attivismo, ed ha apertamente sostenuto Bernie Sanders.