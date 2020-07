Emily Ratajkowski in perizoma in mezzo alla natura: il lato B manda in delirio i fan

Emily Ratajkovski manda di nuovo in tilt il web. La modella, una delle più pagate al mondo, conquista gli sguardi di uomini e donne con la sua sensualità ben dosata, e anche stavolta ha colpito nel segno.

Ormai siamo abituati a vederla con poca stoffa addosso, tra gli strizzatissimi bikini della sua personale linea di underwear "Inamorata" e le mise che regala agli occhi dei suoi followers. Stavolta ritorna in uno scatto immersa nella natura, col suo fisico perfetto e le sue curve aggraziate, a dare spettacolo di sé, senza mai cadere nel volgare.

Eppure i centimetri della sua pelle li conosciamo tutti. Ma Emily Ratajkowski riesce a risultare il giusto mix che la rende tanto apprezzata da entrambi i sessi, un modello di bellezza per tantissime donne che la difendono a spada tratta ed apprezzano il suo modo di mettersi in mostra, senza mai ostentare, incuriosendo ed affascinando come solo lei sa fare.

I suoi occhi da cerbiatta conquistano, e le sue curve fanno il resto: come si può biasimare Emily Ratajkowski? Con un corpo così, non si può fare altro che farlo vedere, in fondo è il suo lavoro da modella.

Di recente la Ratajkowski si è fatta bionda ma la sua bellezza non ne ha risentito, anzi: i fan sono letteralmente andati in tilt. E come abbiamo già detto poco sopra, ormai il suo corpo perfetto lo conosciamo bene: Emily ha mostrato il fisico HOT in bikini già altre volte, con grande apprezzamento degli avventori del suo profilo Instagram.