Emily Ratajkowski contro produttore sui commenti bodyshaming a Emilia Clarke: 'Scioccante'

Emily Ratajkowski è scesa in campo per difendere le donne dal body shaming: nella sua ultima intervista ha parlato della continua tendenza a giudicare le donne per il loro corpo e ha preso le difese di Emilia Clarke che era stata vittima di questo tipo di commenti durante l'anteprima di House of the Dragon, il nuovo spin-off di Game of Thrones.

Protagonista del famigerato video musicale "Blurred Lines" e del suo debutto cinematografico in Gone Girl, la Ratajkowski è rimasta in prima linea come icona femminista e simbolo della liberazione sessuale delle donne. Attualmente in Australia per la convention sull'amore per se stessi BODcon, ha discusso con la rivista femminile Marie Claire per discutere di una nuova ondata di body shaming che è recentemente riemersa in Australia.

Il mese scorso, Emilia Clarke è stata descritta come una "ragazza bassa e smidollata" alla prima di House of the Dragon, e le giocatrici locali di rugby hanno subito commenti disgustosi sulla loro presunta mancanza di femminilità. La Ratajkowski ha detto che i commenti possono essere alienanti ed emblematici di "come il mondo valuta le donne".

"Penso che sia piuttosto scioccante che le persone non si rendano ancora conto di ciò che stanno dicendo e di ciò che stanno facendo. Penso che gran parte del valore delle donne - che tu sia un'attrice o un'atleta, o anche che lavori in un campo in cui il tuo corpo non dovrebbe necessariamente essere parte del tuo lavoro - il tuo corpo e la tua immagine intorno al tuo corpo è ancora una parte enorme di chi sei, e di come il mondo valuta le donne".

La Ratajkowski ha dichiarato di voler crescere suo figlio con una visione del mondo più comprensiva e rispettosa delle donne, dicendo che spera che capisca "come si può aiutare" e comprendere la giustizia.

"Si può iniziare a parlare di sessismo e potere molto presto, si può introdurlo al pregiudizio e a cosa sono queste cose, a cosa è la giustizia e a quale sia la tua posizione nel mondo come ragazzo bianco, e a come aiutare o considerare altre persone che non hanno lo stesso tipo di potere e privilegio che hai tu".

Su queste pagine potete già leggere la recensione della 1x02 di House of the Dragon.