Emily Ratajkowski trasforma l'anello di fidanzamento dopo il tradimento del marito

Emily Ratajkowski, una delle modelle più amate e seguite su Instagram, ha lanciato un’idea che sicuramente diventerà virale nel corso dei prossimi. Emrata, infatti, ha raccontato in un post pubblicato sul proprio account come ha trasformato il suo anello di fidanzamento nell’anello da divorzio.

La modella infatti ha divorziato dal marito Sebastian Bear-McClard già da qualche tempo, dopo quattro anni di matrimonio. I due, che in un primo momento sembravano molto affiatati, hanno visto naufragare la loro unione per i continui tradimenti dell’uomo, che ha portato i due a chiedere il divorzio. Nel post, che trovate in calce, la Ratajowski mostra come ha tagliato l’anello di fidanzamento in due per creare due “anelli da divorzio”.

I due anelli sono stati ricavati dall’anello di fidanzamento “Toit et Moi” che aveva disegnato Alison Chemla Chetrit nel 2018, in cui campeggiavano due pietra incastonate insieme. In questa nuova versione, che Emrata mostra fiera, i due diamanti è indipendente ed all’altra pietra è stato aggiunto un altro diamante su entrambi i lati.

Inutile dire che il post ha suscitato reazioni a catena da parte dei follower, ed anche di altre colleghe come Irina Shayk che hanno fatto un plauso alla scelta della collega di mettersi alle spalle un brutto periodo, anche per proteggere il figlio Sylvester.

