Emily Rudd festeggia il rinnovo di One Piece 2: 'Sono al settimo cielo'

A poche settimane dal suo debutto in streaming, Netflix ha rinnovato One Piece per una seconda stagione, confermando il successo di questo adattamento in live-action del celebre manga e anime di Eiichirō Oda. Tra le varie "reaction" che mancavano all'appello c'era ancora quella di Emily Rudd, interprete di Nami nella serie, ma vi ha posto rimedio.

La Rudd è intervenuta sui social media dopo l'annuncio ufficiale che la serie live-action di Netflix continuerà con una seconda stagione. Condividendo la sua prima reazione pubblica alla notizia, Rudd ha postato un suo selfie sulle sue "stories" personali di Instagram con la seguente didascalia:

"Sono così felice. Grazie a tutti voi, vi vogliamo tanto tanto bene". Il post è accompagnato appunto da una foto dell'interprete di Nami nel live-action visibilmente emozionata, con un sorriso da bambina e gli occhi visibilmente lucidi per la gioia.

Fin dai primi giorni di promozione, Rudd ha sostenuto apertamente la serie, essendo una fan del materiale di partenza fin da quando era giovane. Al momento del debutto della prima stagione di One Piece su Netflix aveva scritto su X (ex Twitter) che interpretare Nami era sempre stato "[il suo] sogno" e che non riusciva a "esprimere a parole" quanto fosse importante poter interpretare questo personaggio iconico:

"L'ho già detto una volta, ma ora devo dirlo di nuovo... Non riesco a dirlo a parole. Grazie, grazie, grazie. Questo è il mio sogno. Vi amo tutti. Spero che ora sia anche il vostro sogno".

Anche Iñaki Godoy e Taz Skylar, che nella serie live-action interpretano rispettivamente Luffy e Sanji, avevano già commentato il rinnovo di One Piece per la Stagione 2. Godoy aveva dichiarato che ci saranno "nuove avventure all'orizzonte" per la ciurma della Cappello di Paglia e Skylar ha postato un video in cui canta insieme a Godoy al karaoke per festeggiare la notizia.

Secondo la presidente di Tomorrow Studios (lo studio che distribuisce One Piece) Becky Clements, la seconda stagione potrebbe essere pronta in un periodo compreso "tra un anno e i 18 mesi" una volta terminati gli scioperi. Quello degli sceneggiatori si è concluso, ma quello degli attori è ancora in corso. Il team di produzione ha chiarito che le sceneggiature della seconda stagione sono state già scritte e le riprese sono pronte a partire non appena gli attori avranno il via libera per tornare al lavoro.