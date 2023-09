Emily Rudd, la star di One Piece è imparentata con Paul Rudd?

Emily Rudd è Nami nell'adattamento live-action di One Piece: la serie TV Netflix colleziona numeri da record e il successo del nuovo show ne travolge, inevitabilmente anche i protagonisti tanto da spingere i fan a chiedersi, ora che la sua popolarità è esplosa, se Emily Rudd fosse imparentata con Paul Rudd!

Ebbene no, Emily Rudd e Paul Rudd non sono parenti. Se a Hollywood capita spesso che alcuni attori abbiano legami di parentela con altri, succede anche che due attori condividano lo stesso cognome senza essere parenti come nel caso di Emily Rudd e Paul Rudd. I due attori condividono la fortuna di portare, chi sul piccolo chi sul grande schermo, due personaggi molto radicati all'interno della cultura pop: Emily Rudd è Nami, protagonista di scene epiche nel live-action di One Piece mentre Paul Rudd è l'iconico Ant-Man dell'MCU. Ma non solo: entrambi interpretano due personaggi tratti dai fumetti.

La stella di Emily Rudd brilla dopo One Piece e la strada per l'attrice sembra luminosa (e forse propensa anche a una collaborazione con Paul Rudd?). Rudd tornerà a interpretare Nami nella seconda stagione di One Piece, che al momento attende il rinnovo ufficiale (ma scontato) dai vertici Netflix.

Nell'attesa del rinnovo della seconda stagione del live-action tratto dal fortunato manga di Eiichiro Oda, potete dare un'occhiata alle location del live action di One Piece.