Emily Swallow condivide una splendida fan art del suo personaggio in The Mandalorian

The Mandalorian si è concluso la scorsa settimana, lasciando orfani i tantissimi suoi fan perlomeno fino all'autunno del 2020, quando cioè arriverà la seconda stagione di The Mandalorian annunciata proprio nei giorni scorsi dallo stesso Jon Favreau.

Lo show di Disney+ è stato davvero un gran successo ed ha visto l'ingresso nella saga di Star Wars di alcuni personaggi memorabili, dall'immancabile Baby Yoda allo stesso "titular character", fino ad arrivare al personaggio interpretato da Emily Swallow, un misterioso armatore che fornisce ai Mandaloriani armi ed armature.

E proprio la stessa attrice sembra essersi affezionata al suo personaggio, dato che probabilmente presa dalla malinconia per la fine della prima stagione, e in attesa dell'arrivo della seconda, ha condiviso sui propri social una splendida fan art dedicata al suo personaggio, e che potete vedere nel tweet in calce alla news. Che ve ne pare?

Come detto, la seconda stagione della serie arriverà nell'autunno del 2020. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione del finale di The Mandalorian.

Lo show di Jon Favreau inoltre non sarà l'unico a tema Star Wars in arrivo, dato che è in produzione la serie TV su Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor. Trovate tutte le informazioni e le notizie a riguardo, sul nostro sito.