Emily Swallow conferma: ero (quasi) sempre io in The Mandalorian

Come tutti i progetti del franchise Star Wars nel corso degli anni, anche la serie live action The Mandalorian è piena di personaggi secondari che hanno spesso rubato la scena e conquistato i fan. L'esempio più esplicito è naturalmente Baby Yoda, al quale è stata anche dedicata una linea di magliette Funko, ma non è certo l'unico.

Anche Cara Dune, Kuiil e IG-11 sono stati apprezzati dal pubblico, e ancor più di loro, probabilmente, il personaggio di The Armorer, presunto leader dei Mandaloriani, amato fin da subito anche grazie alla sua armatura e all'elmo dorato. Elmo che, come il protagonista interpretato da Pedro Pascal, nel corso della serie non toglie mai, per cui a qualcuno potrebbe sfuggire il nome dell'interprete: si tratta di Emily Swallow, classe 1979, nota anche per le apparizioni in serie come The Mentalist e Supernatural.

Intervistata di recente da Comicbook.com, l'attrice ha confermato che, oltre ad aver prestato la voce a The Armorer, era fisicamente presente nel costume del personaggio in quasi tutte le scene, tranne in una scena di combattimento dell'episodio finale, obiettivamente troppo difficile anche per lei. "Oh, sono sempre io" ha spiegato Emily Swallow. "Voglio dire, devo assolutamente dare il merito a chi di dovere per quell'incredibile lotta nell'ultimo episodio. Non avevo gli anni di addestramento nelle arti marziali necessari per farlo, ma ho fatto quello che ho potuto dopo aver ricevuto la sceneggiatura e letto che c'era una intensa lotta. Ho parlato con il nostro coordinatore e ho detto: Sono disposta ad allenarmi e a provare a fare il più possibile. Mi ha risposto: È fantastico, ma dovresti allenarti per anni per poter fare tutto questo."

Così non ha potuto girare le parti più impegnative di quella lotta, ma ha girato i raccordi e il resto delle scene. La stunt accreditata come "double" di The Armorer è invece Lauren Mary Kim.

Emily Swallow ha recentemente rivelato di aver subito anche lei sul set il fascino dell'iconico pupazzo verde, tanto da non riuscire a trattenersi dall'abbracciare Baby Yoda.