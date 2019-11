Emily Swallow racconta i provini per The Mandalorian e la segretezza intorno al progetto

Emily Swallow è uno dei volti di The Mandalorian, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars e disponibile su Disney+. L'attrice ha parlato del processo di selezione per lo show e dell'aura di segretezza che avvolgeva il progetto, al punto di non sapere nemmeno con certezza per che tipo di serie stesse facendo il provino.

"È stato sorprendentemente di basso profilo. Non sapevo nemmeno con certezza per cosa stessi facendo il provino", ha raccontato Swallow nel corso del podcast Still Watching, su Vanity Fair.

"Non era stato annunciato da nessuna parte che sarebbe stata una serie su Star Wars. Aveva un codice e il mio agente mi disse 'pensiamo che abbia qualcosa a che fare con Star Wars, ma il direttore del casting non conferma né smentisce".

A tal proposito, si pensi che il copione ricevuto da Swallow era intitolato "Progetto ad alto budget senza nome".

L'attrice ha parlato poi delle poche informazioni che le erano state date sul suo personaggio (invidiato da Pedro Pascal per un oggetto del suo equipaggiamento): "sapevo che era il capo del suo gruppo e che era a suo agio nella posizione in cui sapeva di avere tutto il loro rispetto. Una delle cose più belle dell'interpretala è capire che ha tutta quella autorità senza dover essere prepotente".



Al momento sono andate in onda le prime tre puntate della serie creata da Jon Favreau, ma chi volesse saperne di più può leggere le sinossi dei prossimi episodi di The Mandalorian. Ricordiamo infine che è disponibile la nostra recensione di The Sin, il terzo appuntamento con la serie Disney e Lucasfilm.