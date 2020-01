Emily Swallow rivela cosa ne pensa di un personaggio di The Mandalorian

Continuano le interviste ad Emily Swallow di The Mandalorian: questa volta scopriamo cosa ne pensa l'attrice di uno dei personaggi più amati della serie disponibile nel catalogo del servizio streaming di Disney.

In un'intervista concessa a ComicBook.com l'attrice statunitense parla del suo "collega" che ha conquistato Internet: stiamo parlando ovviamente di Baby Yoda, diventato in poco tempo un fenomeno virale. Ecco cosa afferma Emily Swallow a riguardo: "Quello che sto per dire può sembrare ridicolo perché so che non è vero, ma di persona è ancora più carino. Ero così felice di avere una scena insieme a lui, ancora non sapevo l'impatto che avrebbe avuto, tutto era così segreto mentre giravamo la serie, non conoscevo cosa era successo nelle puntate precedenti, ma ero molto felice di poter essere tra le persone che rivelavano l'esistenza dei Jedi e di tutto il resto".

La risposta dell'attrice continua poi: "Quindi ho potuto stare con una cosa così carina e rivelare delle informazioni importanti". In effetti è difficile resistere al fascino di Baby Yoda, che già a partire dalla prima puntata ha conquistato tutti i fan di Star Wars e dato vita a numerosi oggetti dedicati a The Mandalorian richiesti a gran voce da tutti gli appassionati dello show con protagonista Pedro Pascal.