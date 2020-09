Emily Watson, dopo Chernobyl l'attrice sarà una psichiatra nella serie thriller Too close

L'attrice britannica Emily Watson, già nel cast di Chernobyl, sarà la protagonista della nuova serie ITV Too Close, definita un thriller psicologico. L'attrice, che reciterà insieme a Stella Denise Gough e Thalissa Teixeira, interpreterà la dottoressa Emma Robertson, psichiatra forense.

Too Close, mini serie concepita come un dramma in tre parti, è basata sull'omonimo romanzo di Clara Salaman (pubblicato con lo pseudonimo di Natalie Daniels). La trama è incentrata sulla relazione pericolosa che si instaura tra Emma e la sua paziente Connie Mortensen (Stella Denise Gough), accusata di un crimine orribile, che sostiene però di non ricordare di aver commesso.

Il personaggio di Emily Watson, la dottoressa Emma Robertson, è una professionista esperta, ma quando le viene assegnato il compito di valutare Connie in vista del processo, quest'ultima inizia a manipolarla, scoprendo e sfruttando tutte le debolezze e le insicurezze della psicologa.

Thalissa Teixeira interpeta invece Ness Jones, la migliore amica di Connie. Faranno parte del cast di Too Close, tra gli altri, anche Eileen Davies, Nina Wadia e Paul Chahidi.

La serie sarà diretta da Bruce Goodison (Doctor Foster) e prodotta da Letitia Knight, con Ruth Kenley-Letts, Kate Crowe (Animali fantastici) e Neil Blair tra i produttori esecutivi. Ruth Kenley-Letts si è detta "entusiasta di girare Too Close, con un cast e una troupe ricchi di talento". Al momento non è ancora stata stabilita una data di uscita.

Per altri approfondimenti sulla carriera di Emily Watson, rimandiamo alla nostra recensione di Chernobyl, serie che ha recentemente trionfato ai BAFTA.