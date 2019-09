Emily Watson star della nuova miniserie britannica Too Close

La star di Chernobyl, Emily Watson, sarà la protagonista della miniserie thriller psicologica dal titolo Too Close, per l'emittente britannica ITV. Lo show è scritto da Clara Salaman e si tratta di un dramma diviso in tre parti. Emily Watson ha interpretato la scienziata nucleare Ulana Khomyuk, nella miniserie HBO sul disastro di Chernobyl.

In Too Close, Emily Watson interpreta una psichiatra forense che prende in carico il caso di una donna accusata di un crimine atroce ma che afferma di non ricordare nulla. Si tratta della storia di due donne che si avvicinano pericolosamente quando il destino le costringe a rimanere insieme.

Abituata a casi di questa tipologia, la dottoressa Emma Robinson viene chiamata per valutare lo stato psicologico di Connie per il processo.

La donna comprende le insicurezze di Emma e inizia a sfruttarle a suo piacimento, dando vita ad un gioco psicologico complesso e confuso.



Nel tentativo di scoprire ciò che realmente Connie ha commesso, la giustizia sembra che possa rovinarla completamente. Per la dottoressa Robinson sarà un momento complicato e ricco di pericoli e dovrà stare attenta a non perdere completamente il controllo della situazione.

Emily Watson ha trovato nuovamente grande successo con Chernobyl, che ha fatto registrare il terzo miglior debutto per una serie originale Sky Atlantic. L'attrice fa parte di un parterre d'interpreti assieme del calibro di Jared Harris e con Stellan Skarsgård nel cast.