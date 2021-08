Eminem esordirà in tv nella serie BMF: interpreterà un personaggio di Matthew McConaughey!

I fan di Eminem vorranno sicuramente di assicurarsi un abbonamento Starz: il leggendario rapper di Detroit, infatti, sarà la guest star nella nuova serie drammatico BMF (“Black Mafia Family”), nella quale interpreterà un famoso personaggio già portato al cinema da Matthew McConaughey.

Stiamo parlando di White Boy Rick, alias Rick Wershe Jr., ovvero il più giovane informatore dell'FBI della storia americana: appartenente ad una banda di Detroit, a diciassette anni iniziò prima a vendere droga e armi e successivamente iniziò a collaborare con la legge, solo per essere poi scaricato dai federali e arrestato per possesso di cocaina. Wershe è stato condannato all'ergastolo, anche se alla fine è stato rilasciato sulla parola e rilasciato nel giugno 2020, all'età di 50 anni: recentemente la sua vicenda è stata oggetto di un film, Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, nel quale Matthew McConaughey ha interpretato Rick Wershe Sr., il padre di White Boy Rick, che invece fu interpretato da Richie Merrit.

"Sono onorato e felice che il mio buon amico Em abbia deciso di supportato in questo modo la mia nuova serie 'BMF'", ha dichiarato Curtis "50 Cent" Jackson, produttore della serie dopo il successo di Power, in una dichiarazione ufficiale. "Non potevamo proprio fare uno spettacolo ambientato a Detroit senza far partecipare la leggenda della città, Eminem".

Al di fuori dei video musicali, Eminem non ha recitato molto dai tempi di 8 Mile, uscito nel 2002 e vincitore dell'Oscar per la miglior canzone originale. Una delle ultime apparizioni legate al mondo del cinema è stata la già celebre esibizione sul palco degli Oscar 2020. White Boy Rick è stato anche il soggetto del documentario del 2017 White Boy, che è attualmente su Netflix.