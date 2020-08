Io e Te: Emma D'Aquino dice no a Pierluigi Diaco per colpa di Alberto Matano?

Arriva un secco "no" per Pierluigi Diaco. A quanto pare, Emma D'Aquino avrebbe rifiutato l'invito del conduttore a prendere parte alla sua trasmissione, Io e Te. Le motivazioni sono collegate alla lite tra Lorella Cuccarini ed Alberto Matano che ha tenuto banco negli uffici Rai dopo l'addio della presentatrice.

Secondo quanto affermato da Il Tempo, la D'Aquino avrebbe detto di no a causa della sua vicinanza a Matano, e dal momento che Diaco non ha mai nascosto le proprie perplessità per il trattamento ricevuto dalla Cuccarini, ha preferito non prendere parte ad un programma che sicuramente avrebbe avuto tra i temi la lite tra i due.

Alcuni lo definiscono "un piccolo boicottaggio" da parte della D'Aquino, ma comunque affermano che Diaco non si farà certo lasciare impreparato in quanto gli ospiti non mancano. Io E Te infatti è uno dei programmi di punta di Rai 1, con ascolti medi del 12%. Non è chiaro a quale puntata avrebbe dovuto prendere parte la D'Aquino, che ha preso parte alla seconda serata di Sanremo 2020 nelle vesti di co-presentatrice insieme ad Amadeus e Fiorello, ma la scelta di rifiutare l'invito è senza dubbio singolare.

Da parte dell'entourage di Diaco, al momento non sono arrivati commenti di alcun tipo.