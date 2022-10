Emma Caulfield, la star di WandaVision: 'Ho la sclerosi multipla da più di 10 anni'

Nella sua recente intervista a Vanity Fair, la star di Buffy e WandaVision Emma Caulfield ha rivelato di essere affetta da sclerosi multipla da più di dieci anni.

"Nel 2010, stavo lavorando a Gigantic di Marti Noxon, e prima di iniziare quel lavoro, una mattina mi sono svegliata e sul lato sinistro della mia faccia sembrava che ci fossero un milione di formiche che ci strisciavano sopra", ha raccontato l'attrice, che i fan Marvel rivedranno prossimamente in Agatha Coven of Chaos su Disney Plus.

"È stata come un'esperienza extracorporea", ha continuato. "Ero tipo, 'No, non è possibile. 'Di cosa stai parlando?' [Il dottore] è stato molto diretto…. È stato letteralmente una specie di incubo”.

Caulfield ha poi aggiunto di aver nascosto le sue condizioni per tutti questi anni (incluso al cast e alla troupe del suo ultimo progetto televisivo, ovvero WandaVision) perché "non volevo dare a nessuno l'opportunità di non assumermi", e ha continuato: "Ci sono già molti di ragioni per non assumere persone, ragioni che la maggior parte degli attori non conosce nemmeno. 'Sembri la mia ex ragazza... Sei troppo basso. Sei troppo alto. Sembri cattivo. Sei troppo carino. Non hai gli occhi del colore giusto.' Sapevo che se ne avessi parlato, avrei smesso di lavorare. Questo è quanto."