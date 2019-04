Emma Corrin sarà Lady Diana nella quarta stagione di The Crown

Continua il casting per le importanti figure della storia del Regno Unito che appariranno nella quarta stagione di The Crown. Dopo gli annunci di Olivia Colman come Regina Elisabetta e Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher, il profilo ufficiale ci fa sapere che Emma Corrin vestirà i panni di Lady Diana.

Sono onorata ed entusiasta di participare alla quarta stagione di The Crown," ha dichiarato l'attrice. "Ho adorato lo show e fatico a credere di far parte di questa famiglia di attori incredibilmente talentuosi. Lady Diana era un'icona e la sua influenza rimane tutt'ora profonda e stimolante. Conoscerla attraverso la scrittura di Peter Morgan è una grandissima opportunità e farò di tutto per renderle giustizia!". Trovate il post originale in calce alla notizia.

La terza stagione di The Crown debutterà su Netflix nel 2019, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale. Le riprese della quarta stagione inizieranno nei prossimi mesi e la Corrin vestirà i panni di Diana Spencer non ancora Principessa di Galles.

Oltre alla già citate Colman e Anderson, il cast della terza stagione sarà composto anche da Tobias Menzies nei panni del Principe Filippo (al posto di Matt Smith), Helena Bonham Carter, Jason Watkins, Josh O'Connor, Emerald Fennel e Marion Bailey. I cambi del cast sono stati operati per rendere credibile lo scorrere del tempo.